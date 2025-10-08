Nachfolgerin für Meissnitzer gefunden: ÖSV-Weltmeisterin neue ORF-Expertin

Nicole Schmidhofer fungiert in der kommenden Saison für den ORF als Co-Kommentatorin bei den Weltcup-Speedrennen der Frauen. Das kündigte die Steirerin auf Instagram an.

Die 36-Jährige folgt auf Alexandra Meissnitzer, die seit einigen Wochen beim Internationalen Ski-Verband tätig ist. Schmidhofer hatte ihre Laufbahn mit dem WM-Titel im Super-G 2017 als Höhepunkt im Frühling 2023 beendet. In der Vorsaison war sie als Kamerafahrerin im Einsatz. (APA, TT.com)