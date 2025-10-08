„Ihre Rolle wird größer“: Das war die offizielle Eröffnung der Innsbrucker Herbstmesse

Für viele Tirolerinnen und Tiroler ist der Besuch der Innsbrucker Herbstmesse Tradition. Die Politik sieht Chancen für die regionale Wirtschaft.

Innsbruck – „Die Herbstmesse ist ein Treffpunkt und eine Leistungsschau der Tiroler Wirtschaft“, sagt Barbara Thaler, die Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer. Bereits zum 92. Mal öffnete die Traditionsmesse heuer ihre Türen. Nach Jahren der Rezession sei es wichtig, Kundinnen und Kunden wieder Anreize zum Kaufen zu bieten, betont Thaler bei der Eröffnung. Die Herbstmesse könne mit „Verlässlichkeit, Qualität, langer Haltbarkeit und Service“ punkten.

Eindrücke vom ersten Tag der Herbstmesse

Über 300 Aussteller

Besonders kleine und mittelständische Unternehmen könnten zudem von der Messe als Werbeplattform profitieren, glaubt Messepräsidentin Sebiye Cara. „Ich bin überzeugt, dass die Rolle der Innsbrucker Herbstmesse in Zukunft nicht kleiner, sondern größer werden wird.“ Über das ganze Messegelände verteilt bieten über 300 Aussteller bis einschließlich Sonntag ihre Waren und Leistungen an.

Während in der einen Ecke neue Küchengeräte vorgestellt werden, können Besucherinnen und Besucher wenige Meter weiter Sportgeräte und Hängematten ausprobieren. Auch die Stände für Mode, Kosmetik und Wellness sind gut besucht. Bei einem Rundgang zeigt sich: Es gibt kaum etwas, was es nicht gibt. Fast 80 Prozent der Menschen, welche die Messe besuchen, werden auch zu Kundinnen und Kunden. Vergangenes Jahr bummelten über die fünf Messetage verteilt rund 34.000 Menschen durch die Hallen des Innsbrucker Messezentrums.

Am Mittwochvormittag herrschte bei der Innsbrucker Herbstmesse bereits reges Treiben. © Viktoria Imp

Vor zehn Jahren waren es noch über 50.000. Der Innsbrucker Bürgermeister sieht trotz des Rückgangs nach wie vor viel Potenzial für die Veranstaltung. „Die Innsbrucker Herbstmesse bietet einen besonderen Rahmen, um sich zu begegnen und auszutauschen“, sagt er. Die Messe sei nach wie vor am Puls der Zeit, ist sich auch Landeshauptmann Anton Mattle sicher. Gemeinsam eröffneten die beiden Politiker die Messe am Mittwoch mit dem traditionellen Bieranstich.

Die Messe aktiv erleben können die Besucherinnen und Besucher nicht nur, indem sie Wurst kosten oder einen Massagesessel ausprobieren. Verschiedene Blaulichtorganisationen bieten einen Einblick in ihren Einsatzalltag. Erstmals ist auch das Österreichische Bundesheer mit einem Stand vertreten.

Stimmen der Messebesucher

Bei den Besucherinnen und Besuchern kommt die Messe jedenfalls größtenteils gut an, die TT hat sich umgehört:

© Viktoria Imp

Hanna Breitenbacher: „Ich komme her, weil es eine spezielle japanische Minze gibt, die bekomme ich sonst nicht im Geschäft. Bestellen tu ich nicht gerne. Es ist wirklich eine Tradition geworden.“

© Viktoria Imp

Margarethe Schlütter: „Ich gehe jedes Jahr auf die Messe, das gehört einfach zum Herbst dazu. Ich informiere mich, was es Neues gibt. Etwas Spezielles zu kaufen, habe ich nicht im Sinn.“

© Viktoria Imp

Geli und Edi Kohler: „Es hat sich einiges verändert, technisch hat sich viel getan. Es ist angenehm, dass weniger Leute unterwegs sind. Wir sind hergekommen, um einen Relaxstuhl zu kaufen.“

© Viktoria Imp

Daniela Grimm: „Die Herbstmesse ist jedes Jahr ein fixer Termin. Ich komme wegen der Modeschau, den Neuheiten und weil ich einfach neugierig bin. Ich schaue auch, ob es eine neue Pfanne gibt.“

© Viktoria Imp

Paul Kathrein: „Ich komme jedes Jahr auf die Herbstmesse. Heuer schaue ich bei Heizung, Fenster und Haustüren. Es gibt mittlerweile aber auch mehr Ramsch auf der Messe.“

© Viktoria Imp