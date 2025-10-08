Rennradfahrerinnen bei Unfällen in Grän und Landeck verletzt
Bei Fahrradunfällen in Grän und Landeck sind am Mittwoch zwei Frauen verletzt worden. Zum ersten Unfall kam es kurz vor Mittag auf der L261 im Bereich Engetal. Eine 30-Jährige und ein 31-Jähriger fuhren mit ihren Rennrädern hintereinander in Richtung Pfronten. Im Bereich eines Weiderosts, wo aufgrund von Bauarbeiten Asphalt entfernt worden war, fuhr die 30-Jährige dem vorausfahrenden Radfahrer auf und kam zu Sturz. Sie zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ins Krankenhaus nach Pfronten gebracht.
Gegen 16 Uhr prallte in Landeck ein Fahrrad gegen ein Auto. Zu dem Zusammenstoß kam es im Kreuzungsbereich Urtlweg. Eine 38-Jährige fuhr mit ihrem Rennrad auf der Gemeindestraße in Richtung Süden und bog nach links ab. Dabei kollidierte sie mit dem Auto einer Richtung Westen fahrenden 81-Jährigen. Die Radfahrerin wurde auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Zams gebracht. (TT.com)