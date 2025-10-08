Rennradfahrerinnen bei Unfällen in Grän und Landeck verletzt

Bei Fahrradunfällen in Grän und Landeck sind am Mittwoch zwei Frauen verletzt worden. Zum ersten Unfall kam es kurz vor Mittag auf der L261 im Bereich Engetal. Eine 30-Jährige und ein 31-Jähriger fuhren mit ihren Rennrädern hintereinander in Richtung Pfronten. Im Bereich eines Weiderosts, wo aufgrund von Bauarbeiten Asphalt entfernt worden war, fuhr die 30-Jährige dem vorausfahrenden Radfahrer auf und kam zu Sturz. Sie zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ins Krankenhaus nach Pfronten gebracht.