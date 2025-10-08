Israel und Hamas stimmen erster Phase von Friedensplan zu

Israel und die islamistische Hamas haben laut US-Präsident Donald Trump der ersten Phase seines Friedensplans zugestimmt. "Das bedeutet, dass alle Geiseln sehr bald freigelassen werden und Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen wird, als erster Schritt hin zu einem starken, dauerhaften und ewigen Frieden", erklärte Trump am Mittwoch (Ortszeit) auf Truth Social. Israel und die Hamas hatten in Ägypten indirekt über den Friedensplan verhandelt.