Kommentar
Die Eltern müssen es richten
Kommentarvon Liane Pircher
Österreich ist auch im Jahre 2025 ein Land der Halbtagsschulen. Solange das so ist, müssen Eltern ihre Mitwirkungspflicht am Schulerfolg ihrer Kinder zähneknirschend akzeptieren.
