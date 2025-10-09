Umweltanwaltschaft ausgezeichnet

Weltweit bedeutendster Preis für zukunftsorientierte Politik geht nach Tirol

Sie sind die Stimme der Natur: Landesumwaltanwalt Johannes Kostenzer mit KollegInnen.
© Tiroler Umweltanwaltschaft
Von Gabriele Starck

Erstmals geht der „World Future Policy Award“, die international führende Auszeichnung für politische Zukunftsmaßnahmen, an Österreich – genauer gesagt an die Tiroler Umweltanwaltschaft. Sie suche Lösungen für die Natur direkt am Bergsee statt erst vor Gericht, heißt es unter anderem in der Begründung.

