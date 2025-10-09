Nachbar bemerkte Rauchgeruch: Bewusstloser Mann aus Wohnung in Wattens gerettet

Wattens – Am frühen Mittwochabend gegen 19 Uhr wurde eine Polizeistreife nach Wattens zu einer Wohnhausanlage gerufen. Ein Anwohner hatte ein Piepsen – wohl eines Rauchmelders – in einer Wohnung gehört und der Polizei gemeldet. Bei ihrer Ankunft schlug den Beamten im zweiten Stock des Wohnhauses Rauchgeruch entgegen.

Die Polizisten öffneten die Wohnungstür und fanden einen 56-jährigen Österreicher bewusstlos in der stark verrauchten Wohnung vor. Die starke Rauchentwicklung war laut Beamten wohl durch einen Topf mit angebrannten Nudeln auf dem Herd verursacht worden.