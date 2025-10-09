Nachbar bemerkte Rauchgeruch: Bewusstloser Mann aus Wohnung in Wattens gerettet
Wattens – Am frühen Mittwochabend gegen 19 Uhr wurde eine Polizeistreife nach Wattens zu einer Wohnhausanlage gerufen. Ein Anwohner hatte ein Piepsen – wohl eines Rauchmelders – in einer Wohnung gehört und der Polizei gemeldet. Bei ihrer Ankunft schlug den Beamten im zweiten Stock des Wohnhauses Rauchgeruch entgegen.
Die Polizisten öffneten die Wohnungstür und fanden einen 56-jährigen Österreicher bewusstlos in der stark verrauchten Wohnung vor. Die starke Rauchentwicklung war laut Beamten wohl durch einen Topf mit angebrannten Nudeln auf dem Herd verursacht worden.
Als der Rettungsdienst eintraf, konnte der Mann bewusstlos, aber atmend übergeben werden. Er wurde vor Ort versorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Wattens war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Daneben waren das Rote Kreuz und zwei Polizeistreifen im Einsatz. (TT.com)