In Lkw eingeklemmt: Drei Verletzte bei Unfall auf der Seefelder Straße

Donnerstagnacht kam es auf der B177 zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Zirl – In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich auf der B177 (Seefelder Straße) ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, lenkte gegen 1.25 Uhr ein 41-jähriger Italiener seinen Lkw von Seefeld kommend in Richtung Zirl. In einer Kurve bei Straßenkilometer 3,6, nahe einem dortigen Restaurant, verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Lkw prallte geradeaus gegen die dortige Leitschiene und Mauer.

Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass der Fahrer und seine beiden Mitfahrer, ein 21-jähriger und ein 30-jähriger Italiener, eingeklemmt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Zirl rückte mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften aus, um die drei Personen zu bergen.

In Kliniken gebracht

Die Verletzten wurden von den eintreffenden Notärzten und Rettungskräften erstversorgt. Der Fahrer und der 21-jährige Beifahrer wurden in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht, während der 30-Jährige ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht wurde.