Mit der Lebenshilfe: Nationalpark Hohe Tauern öffnet Naturerlebnisse für alle

Die Initiative "Nationalpark für alle" ermöglicht Menschen mit Behinderungen besondere Naturerlebnisse in Osttirol. Eine Kooperation zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und der Lebenshilfe Tirol zieht nach mehreren erfolgreichen Exkursionen positive Zwischenbilanz.

Lienz – Gemeinsame Wanderungen ins Ködnitztal, entlang des Wasserwegs im Defereggental und ins Innergschlöss standen diesen Sommer auf dem Programm. Ranger des Nationalparks Hohe Tauern führten Menschen mit Behinderungen und deren Assistenten durch die beeindruckende Naturlandschaft. Für den Herbst ist noch eine Tour ins Kalser Dorfertal geplant.

Die Idee zur Kooperation entwickelte Nationalpark-Direktor Hermann Stotter gemeinsam mit Christine Brugger, Obfrau des Vereins Lebenshilfe in Osttirol. "Mit dieser Kooperation öffnen wir den Nationalpark für alle. Menschen mit Behinderungen genießen die Natur, beobachten Wildtiere oder erleben die Almwirtschaft aus nächster Nähe. Wir lernen von ihrer Expertise in Sachen Barrierefreiheit", erklärt Stotter.

Die Kunstfiguren von Elena Reisinger begleiten die Wandergruppe . © Elena Reisinger

"Die Wirkung der Natur ist bei Menschen mit und ohne Behinderungen sichtbar geworden. Deshalb ist es wichtig, dass solche Exkursionen auch künftig stattfinden", betont Brugger. Für die praktische Durchführung zeichneten Lebenshilfe-Regionalleiter Thomas Niederwieser und Richard Schneider, Leiter des Lebenshilfe-Standortes "Arbeit Matrei", verantwortlich.