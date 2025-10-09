Blaue Krokodilstränen: Abwerzger, die Videos, Mattle und Dornauer

Jetzt darf also die Staatsanwaltschaft offiziell gegen FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger wegen des Verdachts der Verhetzung ermitteln. Um zu vermuten, dass strafrechtlich höchstwahrscheinlich nichts übrigbleiben wird, muss man nicht Rechtswissenschaften studiert haben. Aber was heißt das alles politisch?