Venier im Interview

Ski-Weltmeisterin, Mama, Sportlerin des Jahres: „Ich schwebe auf Wolke 7“

Jubelte mit dem Herren-Sieger Daniel Tschofenig: Österreichs Sportlerin des Jahres Stephanie Venier.
© GEPA pictures/ Walter Luger
Florian Madl

Von Florian Madl

Gerechnet hätte die Oberperfer Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier nicht zwingend mit der Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres in Österreich. Umso größer ist die Freude der 31-Jährigen: „Dieses Jahr kann man nicht toppen!“ Am roten Teppich der Wiener Stadthalle gab sie Einblick in ihre Gefühlswelt.

