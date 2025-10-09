Ski-Weltmeisterin, Mama, Sportlerin des Jahres: „Ich schwebe auf Wolke 7“

Gerechnet hätte die Oberperfer Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier nicht zwingend mit der Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres in Österreich. Umso größer ist die Freude der 31-Jährigen: „Dieses Jahr kann man nicht toppen!“ Am roten Teppich der Wiener Stadthalle gab sie Einblick in ihre Gefühlswelt.