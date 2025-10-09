Abgeschlossenes Projekt

Was der Tiroler Boden im Mittelalter hergab: Interaktive Karte gibt darüber Auskunft

Geschäftsführer Maximilian Eiden (Gesellschaft Oberschwaben), Preisträger Tobias Pamer und Gesellschafts-Vorsitzender Andreas Schwab (v.l.) bei der Verleihung des Franz Ludwig Baumann-Preises.
© Gesellschaft Oberschwaben
Von Alexander Paschinger

Der Tarrenzer Historiker Tobias Pamer leitete zweieinhalb Jahre ein Projekt der Uni Innsbruck. In Oberschwaben wurde er für seine Forschung rund um die Starkenberger mit einem Preis ausgezeichnet.

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

