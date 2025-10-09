Abgeschlossenes Projekt
Was der Tiroler Boden im Mittelalter hergab: Interaktive Karte gibt darüber Auskunft
Geschäftsführer Maximilian Eiden (Gesellschaft Oberschwaben), Preisträger Tobias Pamer und Gesellschafts-Vorsitzender Andreas Schwab (v.l.) bei der Verleihung des Franz Ludwig Baumann-Preises.
© Gesellschaft Oberschwaben
Der Tarrenzer Historiker Tobias Pamer leitete zweieinhalb Jahre ein Projekt der Uni Innsbruck. In Oberschwaben wurde er für seine Forschung rund um die Starkenberger mit einem Preis ausgezeichnet.