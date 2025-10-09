Südtiroler übernimmt Taverne auf Burg Heinfels: Ab April 2026 ist ganzjährig geöffnet

Ab Ende April 2026 wird Burg Heinfels im Hochpustertal um eine ganzjährige Gastronomie reicher. Im Westtrakt entstehen eine Taverne im Kellergewölbe und ein Rittersaal mit insgesamt 180 Sitzplätzen. Marco Perez übernimmt die Leitung des neuen "Kulinariums".

Heinfels – Seit März 2025 laufen die Umbauarbeiten auf der historischen Burg Heinfels. Das ursprüngliche Nutzungskonzept aus Museum, Events und Gastronomie wird nun durch ein umfassendes kulinarisches Angebot ergänzt. Marco Perez, der seit September als Betriebsleiter mit dem Aufbau beauftragt ist, verantwortet künftig 80 Sitzplätze in der Taverne und 100 Plätze im Rittersaal.

"Wir möchten eine Küche bieten, die Qualität und Regionalität verbindet – und trotzdem leistbar bleibt", erklärt Perez. Nicht Sterne oder Hauben seien der Maßstab, "sondern ein authentisches Erlebnis in einem Ambiente."

Mit der Inbetriebnahme der Gastronomie wird der bisherige saisonale Betrieb auf einen Ganzjahresbetrieb ausgeweitet. Die Burg soll sich zu einem kulturellen, touristischen und gastronomischen Anziehungspunkt im oberen Pustertal entwickeln.

Der Umbau ist Teil eines größeren Revitalisierungsprojekts. Das Unternehmen Loacker erwarb die Burg 2007 in Abstimmung mit den Gemeinden Heinfels und Sillian, um einen weiteren Verfall zu verhindern. Von 2016 bis 2020 erfolgten umfangreiche Sanierungsarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Museumsverein Burg Heinfels, der den musealen Teil über einen 80-jährigen Nutzungsvertrag betreibt. Loacker verantwortet die jetzt entstehende Gastronomie.

Für das neue gastronomische Angebot werden Mitarbeiter*innen gesucht. "Professionelle Gastronomie lebt von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", betont Perez. Bewerbungen sind über die Website des Unternehmens Loacker möglich.

