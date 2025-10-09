Sauberkeitsfanatiker oder Dreckspatz: Wie viel Hygiene ist ideal?

Tut es unserer Haut gut, täglich zu duschen? Sind Türklinken tatsächlich solche Bazillenschleudern? Ist es notwendig, die Hände zu desinfizieren, um gesund zu bleiben? Diese und viele weitere Fragen zur Körperpflege und Sauberkeit im Haushalt beantwortet Astrid Mayr vom Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie im „Gut zu wissen“-Podcast.