🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Sauberkeitsfanatiker oder Dreckspatz: Wie viel Hygiene ist ideal?
Mit allzuviel Reinlichkeit schaden wir unserer Gesundheit.
Tut es unserer Haut gut, täglich zu duschen? Sind Türklinken tatsächlich solche Bazillenschleudern? Ist es notwendig, die Hände zu desinfizieren, um gesund zu bleiben? Diese und viele weitere Fragen zur Körperpflege und Sauberkeit im Haushalt beantwortet Astrid Mayr vom Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie im „Gut zu wissen“-Podcast.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie viel Hygiene ist ideal?
Astrid Mayr ist stellvertretende Bereichsleiterin der Krankenhaushygiene und Technischen Hygiene am Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der Med-Uni Innsbruck.
