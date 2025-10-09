Kulinarisches Gipfeltreffen: Kitzbühel und Piemont zelebrieren Genuss

Von 9. bis 12. Oktober verwandelt sich der Kitzbüheler Stadtpark zum fünften Mal in ein Paradies für Feinschmecker. Bei "KITZ Kulinarik x Piemont" treffen Tiroler Spezialitäten auf italienische Delikatessen aus Alba – allen voran der begehrte weiße Trüffel.

Kitzbühel – "KITZ Kulinarik x Piemont" ist Teil des Kitzbüheler Genussherbstes und bringt die kulinarischen Schätze zweier renommierter Regionen zusammen. Besucher*innen können vier Tage lang durch den Stadtpark schlendern, regionale Produkte verkosten und mit nach Hause nehmen.

"Die Präsentation regionaler Spezialitäten in Verbindung mit piemontesischen Partnern spiegelt die Umsetzung des Erfolgsmusters Culinary Delights im Rahmen des Markenbildungsprozesses #wirsindKitzbühel wider", erklärt Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus. "KITZ Kulinarik x Piemont ist ein Bestandteil unserer herbstlichen Kampagne und rückt diese Jahreszeit mit ihren sportlichen wie kulinarischen Besonderheiten ins Rampenlicht."

Kulinarische Vielfalt aus zwei Regionen

Das Angebot vereint das Beste aus beiden Welten: Während Kitzbühel mit lokalen Spezialitäten aufwartet, bringt Alba seine berühmten "weißen Diamanten" – die Alba-Trüffel – sowie zahlreiche Trüffelspezialitäten mit. Dazu gesellen sich typisch piemontesische Erzeugnisse wie Haselnüsse, Tajarin-Nudeln und Reis aus dem Baraggia-Gebiet. Die Weinauswahl umfasst edle Tropfen aus dem Langhe-Terroir, darunter Barolo, Barbaresco und Nebbiolo d'Alba, ergänzt durch Aperitivi und Grappe.

Die kulinarische Bandbreite reicht von Karfiolschaumsuppe mit Trüffel und Vitello Tonnato über Trüffel-Kalbsbratwurst mit Trüffel-Pommes bis hin zu Wildschweinpralinen mit Pflücksalat und Röstzwiebeln. Auch Trüffelrisotto aus dem Kinara-Käselaib, Gnocchi mit Gorgonzola und Trüffel sowie Antipastiteller werden an den verschiedenen Ständen angeboten.

Trüffelhunde in Aktion