Zwei Häftlinge aus Klagenfurter Justizanstalt geflüchtet

Zwei Häftlingen der Justizanstalt Klagenfurt ist am Dienstagvormittag die Flucht aus dem Gefängnis gelungen. Eine Fahndung nach den Männern war nach wie vor aufrecht. Außerdem wird untersucht, wie die Flucht gelingen konnte.

Bei den Geflüchteten handelt es sich um einen 43-jährigen Kroaten und einen 49-jährigen Serben, die „ausschließlich wegen Eigentumsdelikten“ einsaßen. Die beiden waren bei ihren Taten allerdings keine Komplizen. Der frühestmögliche Entlassungszeitpunkt für die beiden Männer wäre im Jahr 2026 beziehungsweise 2027 gewesen, hieß es aus dem Ministerium.