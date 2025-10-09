Mit Hirsch kollidiert: 51-jähriger Motorradfahrer verunfallt in Häselgehr

Häselgehr – Unerwarteter Verkehrsunfall auf der Lechtalbundesstraße (B198) am Donnerstag: Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war ein 51-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad von Elbigenalp in Richtung Reutte unterwegs, als bei Straßenkilometer 48,3 plötzlich ein Hirsch von links auf die Fahrbahn lief. Der Zusammenstoß mit dem Tier führte dazu, dass der Motorradfahrer stürzte und gemeinsam mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Feld zum Liegen kam.