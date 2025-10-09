Zukunft in sicheren Händen: Auf Tiroler Boden wird die Torwartschule großgeschrieben

Karres, Innsbruck – Wolfgang Suitner und seine Crew machten im Sommer mit einem Tormanncamp den Anfang. In Karres wurde die T.H.O.R. Keeperacademy gegründet. Es geht neben den immer komplexer werdenden Fertigkeiten, die ein moderner Goalie mit „Spielnähe“ mitbringen muss, auch um Werte wie Trust (Vertrauen) – Honor (Ehre) – Openness (Offenheit) – Respect (Respekt). Aktuell wird im Tiroler Oberland mit Kindern und Jugendlichen zwischen neun und 16 Jahren aus dem Ötztal, Imst, Haiming oder dem Inntal kommend trainiert. „Wir sind für alles offen“, erklärt Suitner, dass man auch bei Anfragen aus dem Erwachsenenbereich interessiert sei (info@thor-keeperacademy.com).