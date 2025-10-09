Zukunft in sicheren Händen: Auf Tiroler Boden wird die Torwartschule großgeschrieben
Karres, Innsbruck – Wolfgang Suitner und seine Crew machten im Sommer mit einem Tormanncamp den Anfang. In Karres wurde die T.H.O.R. Keeperacademy gegründet. Es geht neben den immer komplexer werdenden Fertigkeiten, die ein moderner Goalie mit „Spielnähe“ mitbringen muss, auch um Werte wie Trust (Vertrauen) – Honor (Ehre) – Openness (Offenheit) – Respect (Respekt). Aktuell wird im Tiroler Oberland mit Kindern und Jugendlichen zwischen neun und 16 Jahren aus dem Ötztal, Imst, Haiming oder dem Inntal kommend trainiert. „Wir sind für alles offen“, erklärt Suitner, dass man auch bei Anfragen aus dem Erwachsenenbereich interessiert sei (info@thor-keeperacademy.com).
„Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu den Vereinen, sondern als sinnvolle Erweiterung, von der Spieler und Clubs gleichermaßen profitieren“, erklärte Dominik Bichler, langjähriger Torwarttrainer der Tiroler Fußballakademie und Gründer der kürzlich eröffneten Dominik Bichler Torwartschule. Immer sonntags (9 bis 11 Uhr, Sportuniversität Innsbruck) werden künftig Trainingseinheiten für Mädchen und Burschen aller Altersklassen angeboten.
Zum Trainerteam zählt unter anderem auch WSG-Tirol-Goalie Alexander Eckmayr. Anmeldungen sind stets bis Freitagabend auch unter office@dtb-torwartschule.at möglich.