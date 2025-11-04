Mehr als 300 Fotos: Wer hat die schiachste Zimmerpflanze Tirols?

Ein Hoch auf die Unvollkommenen: Wir haben die traurigsten, schrägsten und bemitleidenswertesten Gewächse in euren Wohnzimmern oder Büros gesucht. Ihr habt uns eure botanischen Sorgenkinder gezeigt und sie in unserer Bildergalerie hochgeladen. Mehr als 300 TirolerInnen haben mitgemacht.