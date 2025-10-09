„Times“-Uni-Ranking: Erstmals österreichische Uni unter Top 100

In der am Donnerstag veröffentlichten neuen Ausgabe des „Times Higher Education World University Ranking“ hat mit der Universität Wien erstmals eine österreichische Hochschule einen Platz in den Top 100 erreicht. Die größte Uni des Landes klassierte sich auf Platz 95 und setzte damit ihren Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort. Auch andere österreichische Unis gewannen Plätze dazu, so stieß etwa die Medizin-Uni Wien in die Top 200 vor.

Ganz unerheblich sind die Ranking-Platzierungen nicht: Seit einigen Jahren ist in der Forschungsstrategie das Ziel verankert, bis 2030 zwei heimische Hochschulen in die Top 100 zu bringen.

Kontinuierlicher Aufstieg

Unrealistisch ist das nicht mehr: Vor acht Jahren lag die Uni Wien noch auf Platz 165. Dann folgte zunächst ein Auf und Ab und seit 2021 ein kontinuierlicher Aufstieg bei den Platzierungen. Zurückzuführen war das zunächst vor allem auf eine Verbesserung in den Forschungsindikatoren, mittlerweile erzielt man auch bessere Werte in der Lehre (durch bessere Betreuungsverhältnisse und mehr Doktoratsabschlüsse) und bei Industriekooperationen (durch mehr Einnahmen aus angewandter Forschung).

„Diese sensationelle Platzierung ist das Ergebnis einer langjährigen, strategischen Ausrichtung, die Universität Wien als internationale Spitzenuniversität zu positionieren“, meinte Rektor Sebastian Schütze in einer Aussendung. „Das Ranking spiegelt unsere Exzellenz in Lehre und Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften wie in den Natur- und Lebenswissenschaften gleichermaßen.“

Auch andere Austro-Unis legten zu

Aber nicht nur die Uni Wien konnte zulegen: Die Medizin-Uni Wien schaffte es auf Platz 181 (Vorjahr: 201-250, ab Platz 201 wird nur mehr in Ranggruppen gerankt, Anm.). Die Medizin-Uni Innsbruck verbesserte sich von den Plätzen 251-300 auf 201-250, die Medizin-Uni Graz hielt sich in der Ranggruppe von 201-250.

Im neuen Ranking zählt auch die nach Wien übersiedelte Central European University (CEU) mittlerweile als österreichische Universität. Sie stieg heuer nach einigen Jahren, in denen sie nicht gerankt wurde, wieder in der Ranggruppe 251-300 ein. Die meisten anderen österreichischen Unis blieben auf ihren Vorjahresplatzierungen: Die Uni Innsbruck klassierte sich in der Ranggruppe 301-350, die Uni Linz auf 401-500, die Uni Graz auf 501-600, die TU Graz und die Uni Salzburg auf 601-800 und die Montanuni Leoben auf 801-1000. Einzig die Uni Klagenfurt rutschte von 501-600 auf 601-800 ab.

University of Oxford auf Platz eins

Platz eins des „Times“-Rankings geht bereits zum zehnten Mal in Folge an die University of Oxford (Großbritannien). Auf Platz zwei folgt das Massachusetts Institute of Technology (MIT), auf Platz drei finden sich ex aequo die Princeton University (USA) und die University of Cambridge (Großbritannien). Beste kontinentaleuropäische sowie deutschsprachige Hochschule ist die ETH Zürich (Schweiz) unverändert auf Platz elf, beste deutsche die TU München auf Platz 27. (APA, TT.com)