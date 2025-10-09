25-jährige Autolenkerin bei Zusammenstoß mit Lkw in Lienz verletzt

Lienz – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Autolenkerin und einem 41-jährigen Lkw-Fahrer ist es am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr in Lienz gekommen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Bürgeraustraße/Julius-Durst-Straße/Schillerstraße.

Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Laut Polizei konnte die junge Autolenkerin aber bereits wieder entlassen werden. Der Unfallhergang ist bislang noch unklar. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden, am Pkw ein Totalschaden. Im Einsatz standen der Rettungsdienst und die Polizei Lienz. (TT.com)