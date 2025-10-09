Beschwerde eingereicht

Dornauer bekämpft Ausschluss: Schiedsgericht der Bundes-SPÖ soll entscheiden

Georg Dornauer bekämpft seinen Parteiausschluss und will die Angelegenheit auf die Bundesebene hieven.
© EXPA/JOHANN GRODER
Peter Nindler

Wie erwartet hat Ex-SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer heute Beschwerde gegen seinen Parteiausschluss eingelegt und eingereicht. Er ruft das Parteischiedsgericht an, die Tiroler SPÖ soll das Verfahren jedoch aus Befangenheit an die Bundespartei delegieren. Weil er mit dem Ausschluss auch seinen Sitz im Bundesparteivorstand verliere.