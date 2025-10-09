Herbstmesse mit Josh, Bergiselsprint und die Poxrucker Sisters in Wörgl: Das ist los in Tirol

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen ziehen im goldenen Oktober jetzt noch einmal so richtig an. Passend dazu finden am Wochenende wieder eine ganze Reihe von Veranstaltungen in ganz Tirol statt. Neben der Herbstmesse in Innsbruck, bei der Chartstürmer „Josh.“ am Freitag die Bühne rocken wird, sorgen auch die Poxrucker Sisters für gute Stimmung. Wer mit Musik wenig am Hut hat, auf den warten etwa der spektakuläre Red Bull 400 auf der Bergiselschanze. Die Highlights im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (10. Oktober)

Poxrucker Sisters in Wörgl

Seit über zehn Jahren begeistern die drei Schwestern aus Oberösterreich mit ihrem Dialektpop die RadiohörerInnen des Landes. Nach einer unplugged-Tour kehrt das Trio nun mit neuem Material auf die Bühnen Österreichs zurück. Im Rahmen ihrer „So jung kumma nimma zaum“-Tour gastieren die drei Musikerinnen am Freitag im Komma in Wörgl. Support vor Ort kommt von Kathi Kallauch. Los geht's um 20 Uhr. Mehr Infos HIER.

Ruck n‘ Roll: Die Poxrucker Sister gastieren am Freitag in Wörgl. © Daniel Schalhas

Tobias Pötzelsberger in Hall

Dass Tobias Pötzelsberger die ZiB moderiert, dürfte bekannt sein. Dass er daneben auch musikalisches Talent hat, beweist er nun auch. Vor einiger Zeit erschien sein Folk-Pop-Debütalbum „Prudence“. Dieses wird er am Freitag im Stromboli in Hall präsentieren. Das sind die Good News. Aber ohne Bad News geht‘s bei einem Nachrichtensprecher eben auch nicht: Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Vom Nachrichtenstudio auf die Bühne: Journalist Tobias Pötzelsberger bringt sein Debütalbum ins Haller Stromboli. © Barnabas Wilhelm

Texta x Chakuza in Innsbruck

Zwei Gruppen, die den Status Raplegende mittlerweile innehaben, besuchen am Freitag die p.m.k. So kommen Texta und Chakuza „straight outta Linz“ für einen Abend lang in die Landeshauptstadt. Beginn ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.

Nightrun in Kufstein

Rund um die Festungsstadt laufend, kann man die Nacht am Freitag in Kufstein verbringen. Start des Nightruns ist um 20.15 Uhr. Zu bezwingen sind fünf Kilometer. Drumherum gibt es noch einige Side-Events wie einen 100-Meter-Sprint, eine Food-Area und eine After-Show-Party. Alle Infos HIER.

📅 FREITAG und SONNTAG (10. und 12. Oktober)

Erntedankparty und Umzug in Kufstein

In Kufstein wird am Wochenende – mit Unterbrechung – gleich zwei Tage lang Erntedank gefeiert. Beginn ist am Freitag um 19 Uhr, wenn die Jungbauernschaft/Landjugend des Bezirks Kufstein zur Bezirkserntedank-Party im Hödnerhof Ebbs einlädt. Weiter geht es dann am Sonntag ab 10 Uhr unter dem Motto „Ährenwort – Hond in Hond fe insa Lond“ der Bezirkserntedankumzug stattfindet. Über 30 Festwägen sowie mehrere Musikkapellen werden dann durch die Stadt ziehen. Um 13 Uhr findet dann das Stadt-Land-Fest beim Hödnerhof in Ebbs statt. Mehr dazu HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (10. bis 12. Oktober)

Innsbrucker Herbstmesse

Der Herbst ist da und in Innsbruck heißt das, dass wieder die Herbstmesse ansteht. Ob für die eigenen vier Wände, den Kleiderschrank oder das kulinarische Wohl: Die 91. Innsbrucker Herbstmesse, die vom 8. bis 12. Oktober stattfindet, hält Top-Angebote für Herbst und Winter bereit. Nirgendwo sonst treffen so viele Menschen an einem Ort zusammen, um sich über die neuesten Produkte und Dienstleistungen zu informieren, diese zu probieren und auch zu kaufen.

Serviert Expresso und Tschianti: „Josh.“ gastiert am Freitag auf der Innsbrucker Herbstmesse. © APA/ Wieser

Schauen, Kosten, Lachen und Tanzen: die Innsbrucker Herbstmesse bietet Familien und Freunden ein buntes Erlebnis. Das familienfreundliche Rahmenprogramm und die vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten machen den Messetag zu einem unvergesslichen Event. Im Ticket inklusive: Beste Unterhaltung mit nationalen und internationalen Künstlern in der Musiklounge – von „Josh.“, den Nockis, Alexander Eder bis zu Natalie Holzner. Mehr dazu HIER.

Sound & Vision International Festival for Music Films in St. Johann

Weltstars finden am Wochenende nach St. Johann – zumindest auf der Leinwand. Denn dann dreht sich in der Alten Gerberei alles um filmisch dokumentierte Musikveranstaltungen, die auch bei internationalem Publikum von Interesse sein könnten. Denn diese Veranstaltung ist in Österreich einzigartig. Von „Steppenwolf“ über „Element of Crime“ bis zu „John & Yoko“: Musik- und Filmfans werden auf ihre Kosten kommen. Alle Termine HIER.

„Element of Crime“ feiert 2025 den 40er. Ein neuer Dokumentarfilm zeichnet die Geschichte der Band nach. Sehen kann man den in St. Johann. © Poly

Innsbruck Nature Film Festival im Metropol

Zum 24. Mal findet noch bis Sonntag das Innsbruck Nature Film Festival statt. Im Zentrum steht wieder der internationale Filmwettbewerb, bei dem 260 Filme aus 51 Ländern gezeigt werden. Der mit 18.000 Euro dotierte Wettbewerb ist in fünf Hauptkategorien unterteilt und mündet in der Verleihung des „Großen Preises der Stadt Innsbruck“ für die beste Natur- sowie Umweltdokumentation. Infos zum Programm gibt es HIER.

Indoor über Outdoor: Das Innsbruck Nature Film Festival lädt noch bis Sonntag ein. © Bause

📅 SAMSTAG (11. Oktober)

Haiminger Markttage

Herbstzeit ist Apfelzeit. Und Apfelzeit ist Markttag-Zeit: Diesen und nächsten Samstag werden Haimings Gassen wieder mit Tausenden Schaulustigen, Hungrigen und Genussaffinen gefüllt sein. Dann werden Tiroler Äpfel, frisches Gemüse, fruchtiger Wein und Erdpäfel gekauft – oft in rauen Mengen. Nebenbei gibt es ein breites Angebot an Käse, Körben, Krimskrams und Kulinarik. HIER geht‘s zum Sortiment der Veranstaltung.

Wem der Einkauf zu schwer wird, dem transportiert ein „Apfeltaxi“ die Ware bis zum Auto. © Axel Springer

Sommerfinish in der Area 47

Wer diese Woche die Heizung einschalten musste, hat es bemerkt: Der Sommer ist endgültig vorbei. Zum Sommerfinish packt die Area 47 mit „The last run“ aber noch ein neues Eventformat aus. Neben Challenges im Match gegen Gleichgesinnte locken hochkarätige Preise sowie eine Bad-Taste-Party zum Saisonfinale. Die Teilnahme ist kostenlos und zahlt sich auf jeden Fall aus: Für alle Teams, die sich an den Start wagen, gibt es Preise im Gesamtwert von 2500 Euro. Beginn ist um 12 Uhr, alle weiteren Infos HIER.

Ein letztes Mal in See stechen: Das Raftingboot-Race in der Wake Area zählt zu den Challenges bei „The Last Run" am Samstag. © Area 47

Red Bull 400 in Innsbruck

400 Meter Distanz, rund 130 Meter Höhenunterschied und Steigungen mit bis zu 75 Prozent, das Ganze so schnell wie möglich: Auf der Bergiselschanze in Innsbruck findet am Samstag erneut die wohl schrägste Lauf-Competition Österreichs statt. Das ganze Event ist zwar schon ausverkauft, doch allein das Zuschauen ist ein Spaß. Start ist um 10.30 Uhr, die Siegerehrung um 17 Uhr. Mehr dazu HIER.

Auf geht‘s: Mit bis zu 75 Prozent Steigung muss die Bergiselchance am Samstag bezwungen werden. © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Zammer Herbstmarkt

Rund um den Musikpavillon in Zams findet von 10 bis 16 Uhr der Herbstmarkt statt. An den mehr als 30 Ständen bieten Betriebe aus der Region ihre Produkte an – vom frischem Brot, Fleisch- und Wurstspezialitäten über Kräuterprodukte und Honig bis zum Kunsthandwerk ist alles vertreten. Kulinarisch verwöhnt werden die BesucherInnen unter anderem an der Weinbar vom Café Herzstück, von „Die Bergbauern“ und dem „Postgasthof Gemse“. Die Musik kommt von Dave Wilheart. Und die Alpakas von Heli und Tommy sind auch vor Ort.

Advocem in Kufstein

Stampfende Gitarrenriffs, gepaart mit melodischen Hooklines: Das verspricht die Tiroler New Grunge Band Advocem, die am 11. Oktober zur Release-Show ihres Debütalbums „Anti You“ in der Kulturfabrik Kufstein lädt. Als Special Guests spielen UnbeuXam, Jamigo und Desert Haze. Einlass ist um 19 Uhr. Mehr dazu HIER.

Advokaten für Gitarrenmusik: Advocem im Kufstein. © Dimitri Teufl

Sounds like Poetry Jam in Innsbruck

Literatur meets Musik heißt es am Samstag in Innsbruck. Beim Sounds like Poetry Jam wird genau diese Mischung auf die Bühne im Leokino gebracht. Eine Mischung aus Songtexten, Quiz, Talk & Videos und Auftritten von der österreichischen und Tiroler Poetry-Slam-Meisterin Tamara Stocker, Spilif und John Dizzy (Dialekt Don bei Rebel Musig) kann man ab 20 Uhr erleben. Moderiert wird das Ganze von Michael Klieber und Thomas Schafferer. Weitere Infos HIER.

Wenn Worte wie Musik klingen: „Sounds like Poetry Jam“ mischt Literatur und schöne Klänge im Leokino – mit dabei ist die Tiroler Poetryslam-Europameisterin Tamara Stocker. © Axel Springer

J.B.O. in Wörgl

Vor 30 Jahren haben J.B.O. den Comedy Metal erfunden. Nun bringen sie ihr Debutalbum „Explizite Lyrik“ zum Jubiläum erneut auf die Bühnen. Support kommt am Samstag im Komma in Wörgl beim Konzert von den Analphabeten. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es keine mehr, das Konzert ist bereits ausverkauft.

Saltbrennt in Innsbruck

„Saltbrennt“ ist, wenn im Oberland aus Äpfeln, Birnen, Zwetschgen eigenhändig ein Schnaps gebrannt wird. „Saltbrennt“ ist auch, wenn im Oberland aus erlesenen Melodien, Akkorden, Rhythmen eigenhändig ein Blues destilliert wird. Am Samstag beehrt die Band das Publikum im Innsbrucker Treibhaus. Support kommt von „AMS“. Zu den Ticktes bitte HIER entlang.

10. Haller Koffermarkt

Mehr als 60 kreative Handwerkerinnen und Handwerker haben wieder ihre Koffer gepackt und bieten von 10 bis 17 Uhr ihre Waren an. Als Verkaufsfläche dienen Koffer jeglicher Art und Größe, von Gitarrenkoffern bis hin zu Reisetruhen. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr sorgt auch heuer wieder das Duo „Acoustic Chocolate“ für das musikalische Rahmenprogramm. Zusätzlich findet zwischen 13 und 16 Uhr am Oberen Stadtplatz ein Kinderflohmarkt statt. Kulinarisch kann man sich auf traditionelle Köstlichkeiten wie Zillertaler Krapfen, verschiedene Kiachl, Erdäpfelblattl oder süße Krapferl freuen. Weitere Infos gibt es HIER.

Ordentlich eingepackt: Der Haller-Koffermarkt lockt mit allerlei tollen Stücken. © Stadtmarketing Hall

Stadtteilfest Anpruggen

Das Stadtteilfest Anpruggen in St. Nikolaus bietet am Samstag eine Mischung aus Musik, Kulinarik und kreativen Aktionen. BesucherInnen können sich auf regionale und internationale Singer-Songwriter, ein vielseitiges Kinder- und Familienprogramm sowie kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt freuen. Eröffnet wird das Fest um 14 Uhr von der Stadtmusikkapelle Innsbruck-Mariahilf/St. Nikolaus an der Hauptbühne. Musikalisch wird einiges geboten, wer wann wo aufritt, kann man HIER nachlesen.

Haflinger Hengstalmabtrieb

Die Haflinger Junghengste kehren am Samstag heim. Der einzigartige Hengstalmabtrieb mit Almfest und kleinem Herbstmarkt bei freiem Eintritt wartet am Fohlenhof Ebbs auf. Ab 11 Uhr haben zuerst die Hengstkandidaten aller sieben Blutlinien vom Jahrgang 2025 Ihren großen Auftritt. Präsentiert von Ihren Züchtern, werden sie zuerst einzeln in der Arena vorgeführt und anschließend gemeinsam als Herde am Fohlenhof eingestallt.

„Mama geht Tanzen“ in Innsbruck

Samstagabend ab 20 Uhr findet die erste Herbst-Ausgabe von „Mama geht Tanzen“ im mariathersia in Innsbruck statt. Angekündigt als After-Care-Party von Mamas für Mamas. DJane Miss Mabuka sorgt sich um den Hauptfloor, DJane TMRA sorgt am 2nd Floor für elektronische Beats. Mehr dazu HIER.

4. Perlen Pride und Colour Run Kufstein

Am Samstag verwandelt der Colour Run Kufstein die Stadt wieder in ein buntes Laufparadies. Auf 5 km entlang des Inns geht es nicht um Bestzeiten, sondern um Spaß, Farben und Gemeinschaft. Die Teilnahme ist kostenlos, die ersten 100 Angemeldeten erhalten ein gratis T-Shirt. Start ist um 13 Uhr am Fischergries (die Registrierung läuft ab 11.30 Uhr). Der Colour Run bildet zugleich den Auftakt zur 4. Perlen Pride Kufstein, die direkt im Anschluss ab 14 Uhr beginnt. Alle Infos zum Event finden man HIER.

📅 SONNTAG (12. Oktober)

Familientag auf der Hohen Salve

Am Sonntag locken die Bergbahnen Hohe Salve in Hopfgarten und Itter mit einem besonderen Angebot: Alle Besucher können zum halben Preis auf den Gipfel fahren und dort ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm genießen. Ein buntes Spielprogramm, kulinarische Highlights und spannende Stationen warten dort auf kleine und große Gipfelstürmer. Beginn ist um 10.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

Hoher Besuch auf der Hohen Salve: Die Eiskönigin ist beim Familentag am Sonntag auch vor Ort. © TVB Hohe Salve

Erntedank und Stadtteilfest in Lienz

Am Sonntag findet auf dem Kirchplatz der Pfarre Heilige Familie in Lienz das Erntedank- und Stadtteilfest statt. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. Danach geht es mit Frühschoppen und Musik von den Kuenz Buam weiter. Das Programm bietet zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein, darunter Märchenerzählerin, Rikscha-Fahrten, einen Stadtteil-Spaziergang und Kinderschminken.

Nachteule Kinderbasar in Innsbruck

Am Sonntag findet wieder der monatliche Kinderbasar in der Bäckerei statt. Klamotten, Spiele, Bücher und all das, was das junge Herz so begehrt, kann man aus zweiter Hand erwerben. Stattfinden tut das Ganze von 9 bis 13 Uhr. (TT.com)