Deutscher Schauspielstar Wanda Perdelwitz starb nach Fahrradunfall
Trauer um Wanda Perdelwitz: Die deutsche Schauspielerin ist nach einem Fahrradunfall in einer Hamburger Klinik gestorben.
Die 41-Jährige war am 28. September im Hamburger Stadtteil Rotherbaum mit dem Fahrrad unterwegs, als ein Ford Transit anhielt und der Beifahrer die Tür öffnete. Perdelwitz prallte dagegen, stürzte und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie nun ihren Verletzungen erlegen ist, wie die Bild-Zeitung aus ihrem Umfeld erfuhr.
Perdelwitz wurde durch ihre Rolle als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Erfolgsserie „Großstadtrevier“ bekannt, in der sie neun Jahre lang mitwirkte. Für die gebürtige Berlinerin und Wahl-Hamburgerin war diese Rolle der Durchbruch. Zuletzt war sie auch im „Traumschiff“ zu sehen – dort spielte sie die Geliebte von Florian Silbereisen. (TT.com)