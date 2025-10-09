Deutscher Schauspielstar Wanda Perdelwitz starb nach Fahrradunfall

Trauer um Wanda Perdelwitz: Die deutsche Schauspielerin ist nach einem Fahrradunfall in einer Hamburger Klinik gestorben.

Die 41-Jährige war am 28. September im Hamburger Stadtteil Rotherbaum mit dem Fahrrad unterwegs, als ein Ford Transit anhielt und der Beifahrer die Tür öffnete. Perdelwitz prallte dagegen, stürzte und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie nun ihren Verletzungen erlegen ist, wie die Bild-Zeitung aus ihrem Umfeld erfuhr.