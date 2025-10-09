Sportlicher Leiter schon weg
Personal-Beben beim IAC: Trainer-Ära von Matic geht überraschend zu Ende
Trotz erfolgreicher Ära: Trainer Aleksandar Matic verabschiedet sich nach der Hinrunde überraschend von seinen IAC-Kickern.
© Daniel Schoenherr
Tabellenfünfter und im Aufstiegsrennen der tt.com Regionalliga Tirol - und dennoch bleibt beim IAC auf der sportlichen Kommandobrücke kein Stein auf dem anderen: Trainer Aleksandar Matic geht auf Abschiedstournee, der Sportliche Leiter Ahmet Duran trat bereits zurück.