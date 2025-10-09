Behinderte bangen um Millionen
ÖVP und SPÖ bleiben dabei: Kürzungspläne werden nicht zurückgezogen
Rot sah die Opposition am Donnerstag in der Sozial-Debatte. Landesrätin Eva Pawlata (r.) erklärte sich.
© Mitterwachauer
Zwischen Regierung und Opposition lagen am Donnerstag im Landtag Welten: Die Debatte über geplante Kürzungen in der Behindertenhilfe wusste zu polarisieren. Dass die NEOS auf Landesebene in Opposition die Sparpläne geißeln, auf Bundesebene und in Regierungsverantwortung indes mittragen, verwundert.