Magistrats-Umbau fix, Gehaltsreform gestoppt: Massive Kritik an Innsbrucks Regierung

Für die Innsbrucker Stadtführung war die erste Gemeinderatssitzung im Herbst alles andere als ein Spaziergang: Sowohl für die Schaffung einer neuen Magistratsabteilung als auch für die Aussetzung einer jahrelang vorbereiteten Gehaltsreform wurde die Dreierkoalition von der gesamten Opposition verbal „abgewatscht“. Die Debatte im Überblick.