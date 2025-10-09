Harte Bandagen im Gemeinderat

Magistrats-Umbau fix, Gehaltsreform gestoppt: Massive Kritik an Innsbrucks Regierung

Verhärtete Fronten: Weder bei der Gründung der neuen Magistratsabteilung noch beim Aussetzen der Gehaltsreform konnte die Dreierkoalition Stimmen der Opposition für sich gewinnen.
© Böhm Thomas
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Für die Innsbrucker Stadtführung war die erste Gemeinderatssitzung im Herbst alles andere als ein Spaziergang: Sowohl für die Schaffung einer neuen Magistratsabteilung als auch für die Aussetzung einer jahrelang vorbereiteten Gehaltsreform wurde die Dreierkoalition von der gesamten Opposition verbal „abgewatscht“. Die Debatte im Überblick.

