Harte Bandagen im Gemeinderat
Magistrats-Umbau fix, Gehaltsreform gestoppt: Massive Kritik an Innsbrucks Regierung
Verhärtete Fronten: Weder bei der Gründung der neuen Magistratsabteilung noch beim Aussetzen der Gehaltsreform konnte die Dreierkoalition Stimmen der Opposition für sich gewinnen.
© Böhm Thomas
Für die Innsbrucker Stadtführung war die erste Gemeinderatssitzung im Herbst alles andere als ein Spaziergang: Sowohl für die Schaffung einer neuen Magistratsabteilung als auch für die Aussetzung einer jahrelang vorbereiteten Gehaltsreform wurde die Dreierkoalition von der gesamten Opposition verbal „abgewatscht“. Die Debatte im Überblick.