Historische Wegverbindung wird zum modernen Radweg zwischen Langkampfen und Thiersee

Eine neue 4,6 Kilometer lange Radweg- und Wanderverbindung über das Drei-Brunnen-Joch soll bis Jahresende fertiggestellt werden. Der Weg schafft eine durchgängige Route ins bayerische Wegenetz und verbindet historisch bedeutsame Routen neu.

Langkampfen, Thiersee – Was einst die erste Verbindung von Thiersee ins Inntal war, wird bald zu einer attraktiven Strecke für Mountainbiker und Wanderer. Vor wenigen Tagen erfolgte der offizielle Spatenstich für die neue Verbindung zwischen Langkampfen und Thiersee. Die Route führt über das Drei-Brunnen-Joch und schließt eine wichtige Lücke im grenzüberschreitenden Wegenetz.

Der neue Weg ermöglicht künftig eine durchgehende Verbindung in Richtung Schliersee und Tegernsee bis zum Achensee und von dort zurück ins Tiroler Unterland. Auch der Pendling wird über die neue Wegführung erreichbar sein.

Von Österreich nach Deutschland

„Historisch war dies die erste Verbindung von Thiersee ins Inntal. Nun verbindet der neue Weg nicht nur zwei Gemeinden, sondern erschließt eine der durchgehenden Mountainbikestrecken zwischen Österreich und Deutschland“, erklärt Rainer Fankhauser, Bürgermeister der Gemeinde Thiersee.

Sein Amtskollege aus Langkampfen, Andreas Ehrenstrasser, ergänzt: „Was früher einmal die kürzeste Verbindung war, wird für Radfahrer zukünftig die praktischste sein.“