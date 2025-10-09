Auf Erfolg gebaut: Tirols neue Baumeister 2025

25 frischgebackene Baumeisterinnen und Baumeister stehen vor dem Start in eine neue berufliche Zukunft am Bau. Mit dem Abschluss der Baumeisterausbildung in der BAUAkademie Tirol haben sie sich einen europaweit einzigartigen Titel erarbeitet, der für Qualität, Fachwissen und umfassende Kompetenz am Bau steht.

Die Baumeisterausbildung verbindet fundiertes technisches Wissen mit praktischer Erfahrung. Die Absolventen werden bestens auf die Aufgaben eines Baumeisters vorbereitet. Dazu zählt die Erstellung von Einreichplänen für Behörden bis hin zur gesamten Bauleitung und -überwachung. Sie beraten bei der Planung und Umsetzung von statischen Berechnungen sowie in Fragen der Energieeffizienz, übernehmen die Abstimmung mit Behörden und erstellen Dokumentationen und Gutachten.

Ich bin stolz, dass wir heuer 25 bestens ausgebildete Fachleute in die Tiroler Bauwirtschaft aufnehmen dürfen.“ DI (FH) TR Anton Larcher

Die Ausbildung gliedert sich in drei Module – Bautechnik, Projektabwicklung sowie Baurecht und Baumanagement. Gefordert ist nicht nur Fachwissen, sondern auch Organisationstalent, Problemlösungskompetenz und Zuverlässigkeit. Mit dem Abschluss der Ausbildung und der Verleihung des Berufstitels erreichen die jungen Baumeister einen entscheidenden Punkt in ihrer Karriere. Die Baumeisterausbildung genießt national und international hohes Ansehen, was die Qualität und Breite der Ausbildung unterstreicht.

Baumeister Manuel Schmiederer (links) und Baumeister DI Manuel Schweinberger, BSc.

DI (FH) Anton Larcher, Mitglied der Prüfungskommission, unterstreicht den hohen Wert der Ausbildung: „Die Qualität eines Bauwerks ist maßgeblich von der Qualifikation der beteiligten Fachleute abhängig. Mit der Baumeisterprüfung sichern wir dieses Niveau auch für die Zukunft.“ Die BAUAkademie Tirol steht nicht nur für Tradition und Qualität, sondern auch für eine zukunftsorientierte Ausbildung, die die Absolventen befähigt, an der Spitze der Bauwirtschaft zu stehen. Auch Landesinnungsmeister Patrick Weber gratulierte den neuen Baumeistern und betont den Stellenwert für die Bauwirtschaft: „Unsere Baumeister sind mehr als Bauleiter – sie sind Gestalter von Wohn- und Lebensräumen. Mit ihrer Kompetenz tragen sie nicht nur Verantwortung für einzelne Projekte, sondern für die Weiterentwicklung unserer Baukultur.“

Die AbsolventInnen der Baumeisterprüfung 2025: DI Johannes Kofler BSc, Lustenau, DI Marco Neumayr BSc, Kitzbühel, DI Natalie Fürstauer, Viehhofen, DI Viktoria Künig, Innsbruck; Gregor Wieland, Oberhofen im Inntal; DI David Grayson Gort BSc, Frastanz; DI Manuel Erlacher BSc, Aldrans; DI Dominic Humpeler BSc, Höchst; Benjamin Gogl, Götzens; DI Andrea Schatzlmair, Langkampfen; DI Carl-Michael Nagel, Kirchbichl; Ing. Benjamin Karl Geir, Natters; Ing. Robert Huber, Mayrhofen, Ing. Thomas Steiner, Matrei in Osttirol; Manuel Schmiederer, Ampass; Marco Aschaber, Wiesing; Moritz Mader, Hippach; Thomas Fankhauser, Bramberg am Wildkogel; DI Tobias Hubert Gerhard Wilhelm BSc, Kufstein; DI Goran Madzarevic, Hall in Tirol; DI Stefan Eller BSc, Steinach am Brenner; DI Manuel Schweinberger BSc, Kirchdorf in Tirol; Ing. Florian Isser, Telfs; DI David Geiser BSc, Innsbruck; Ing. Jochen Köhle, Pfunds

