Mit Auto in Hall über Fuß gefahren: Wer war die Lenkerin?

Etwas kurios hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall in Hall zugetragen. Gegen 10.30 Uhr wollte ein 29-Jähriger in der Kaiser-Max-Straße gegenüber der dortigen M-Preis-Filiale die Straße überqueren.

Dabei fuhr ihm ein Auto über den Fuß und der Mann stürzte. Die Lenkerin des Fahrzeuges hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Mannes. Da der 29-Jährige zunächst keine Schmerzen verspürte, tauschten die beiden keine Daten aus und die Frau – welche etwa 40 Jahre alt war, längere dunkle Haare hatte und Tiroler Dialekt sprach – setzte ihre Fahrt fort.

Einige Zeit später traten beim 29-Jährigen doch Schmerzen auf, er begab sich mit schweren Verletzungen erst zu seinem Hausarzt und später ins Bezirkskrankenhaus Hall.