ÖVP soll Druck auf ORF ausüben, den ESC bei einem Boykott Israels abzusagen

Medienberichten zufolge soll die ÖVP mit Bundeskanzler Christian Stocker den ORF unter Druck setzen, den 70. Eurovision Song Contest in Wien abzublasen, sollte Israel ausgeschlossen werden. Die Volkspartei dementiert die Vorwürfe.

Wien – An der militärischen Front zeichnet sich in Gaza derzeit eine Chance auf Frieden ab, in der ESC-Welt rumort es jedoch weiterhin gewaltig. Im November ist bekanntlich die Abstimmung der Mitgliedssender der Europäischen Rundfunkunion (EBU) über eine Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest angesetzt. Laut Oe24 würde derzeit die ÖVP mit Bundeskanzler Christian Stocker Druck auf den ORF und die Stadt Wien ausüben, um das musikalische Großevent in Österreich abzusagen, sollte Israel ausgeschlossen werden.

Gegenüber dem Kurier wollte das Kanzleramt entsprechende Aussagen nicht bestätigen. Entsprechende Stimmen innerhalb der Regierungspartei scheint es aber definitiv zu geben.

Zahlungen würden fällig

Abgesehen vom Affront gegenüber dem Bewerb und ESC-Europa müsste der ORF bei einer kurzfristigen Absage allerdings millionenschwere Zahlungen einkalkulieren. Laut Standard-Informationen müsse der ORF den Bewerb auch dann finanzieren, wenn er ihn selbst nicht ausrichte, sondern einen Rückzieher mache.

Die aufseiten der Stadt zugeschossenen Millionen für den Bewerb würden selbstredend nur dann von der Kommune übernommen, wenn der ESC 2026 auch in der Bundeshauptstadt stattfindet. Auch diesen Betrag müsste mithin der Sender aufbringen. Der ORF hält sich dazu allerdings bedeckt in der Causa. „Es ist alles im Fluss“, hieß es gegenüber dem Standard.