Bei Anheben von Kanaldeckel

Arbeiter in Seefeld trennt sich den Mittelfinger teilweise ab: Polizisten leisten Erste Hilfe

In Seefeld wurde eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 14 Uhr zu Ersthelfern. Die Beamten bemerkten einen verletzten Arbeiter, welcher sich den linken Mittelfinger teilweise abgetrennt hatte. Passiert war das Missgeschick beim Anheben eines Kanaldeckels - ein Hammer dürfte auch im Spiel gewesen sein. Der 37-Jährige wurde schwer verletzt ins Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561