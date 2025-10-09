Arbeiter in Seefeld trennt sich den Mittelfinger teilweise ab: Polizisten leisten Erste Hilfe

In Seefeld wurde eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 14 Uhr zu Ersthelfern. Die Beamten bemerkten einen verletzten Arbeiter, welcher sich den linken Mittelfinger teilweise abgetrennt hatte. Passiert war das Missgeschick beim Anheben eines Kanaldeckels - ein Hammer dürfte auch im Spiel gewesen sein. Der 37-Jährige wurde schwer verletzt ins Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. (TT.com)