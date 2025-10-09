Wollte Maschine säubern
Arbeiter in Oberhofen geriet mit Arm in Holzhäcksler: Schwer verletzt in Klinik gebracht
Eine schwere Verletzung am Arm zog sich am Donnerstag ein Arbeiter in Oberhofen im Inntal zu. Der 58-Jährige war laut Polizei gegen 16.30 Uhr mit Arbeiten an einem Sägevollautomaten – ein Gerät, mit dem Holzstücke zu Hackschnitzeln verarbeitet werden – beschäftigt, als dieser bei der Holzzufuhr verstopfte.
Der Mann wollte die Verstopfung beseitigen, geriet dabei jedoch in das Gerät – die Maschine ging nämlich selbständig wieder in Betrieb. Mit schweren Verletzungen am Arm wurde der 58-Jährige in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)