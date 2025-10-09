Nach Zusicherung der USA: Hamas erklärt Gaza-Krieg für beendet

Der im Exil lebende Chef der Terrororganisation Hamas erklärt den Krieg im Gazastreifen für beendet. Er verweist dabei auf Vereinbarungen mit den USA und anderen Staaten. Der Grenzübergang Rafah soll wieder geöffnet werden.

Gaza – Die radikal-islamische Hamas hat den Krieg im Gazastreifen für beendet erklärt. Zur Begründung verwies die Gruppe am Donnerstag auf Zusicherungen der USA, arabischer Vermittler und der Türkei für ein dauerhaftes Ende der Kämpfe. Die Vereinbarung umfasse die Öffnung des Grenzübergangs Rafah in beide Richtungen, sagte der im Exil lebende Hamas-Anführer Khalil Al-Hayya. Zudem sehe sie die Freilassung aller in Israel inhaftierten palästinensischen Frauen und Kinder vor.