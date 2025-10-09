Mit dieser Methode lernen Frauen, die Brust richtig abzutasten

Bei der Selbstuntersuchung der Brust werden oft Fehler gemacht. Anhand eines Silikon-Modells lernen Frauen am Landeskrankenhaus Hall, wie sich Veränderungen und Knoten anfühlen.

Tasten Sie Ihre Brust regelmäßig selbst ab? Die meisten Frauen beantworten diese Frage bei Untersuchungen mit einem Ja und meinen dabei das flüchtige Kneten der Brüste unter der Dusche. Das Problem: „Kaum jemand kennt die richtige Methode“, sagt Alexandra Slamik, Breast Care Nurse am Landeskrankrankenhaus Hall.

Tasten - wie geht’s richtig?

Mittels der zertifizierten MammaCare-Methode können Frauen bei einer kostenlosen Schulung an der Chirurgie in Hall anhand eines Silikon-Modells, das dem echten Brustgewebe nachgebildet ist, erlernen, normale und krankhafte Strukturen der Brust zu ertasten und Veränderungen zu erkennen. In die Silikonkissen sind Knoten verschiedener Größe und Härte in unterschiedlicher Tiefe eingearbeitet.

Die Frauen erfahren, wie diese zu erfühlen sind und welchen Druck sie anwenden müssen. „An jeder Taststelle werden die Fingerkuppen der drei mittleren Finger mit unterschiedlichem Druck dreimal kreisförmig bewegt“, erklärt die Expertin. Wichtig: Untersucht wird von der Achselhöhle beginnend in schlangenförmigen Linien.

Die Silikon-Modelle sind dem echten Brustgewebe nachgebildet. Knoten in unterschiedlicher Größe sind eingearbeitet. © Thomas Pircher, Florian Lechner

„Am besten dafür eignet sich der fünfte bis siebte Zyklustag. An diesen Tagen ist das Gewebe weich und gut beurteilbar“, erklärt Slamik. Die Brust wird dabei im Liegen in unterschiedlichen Positionen untersucht. Hinzu kommt eine zusätzliche visuelle Kontrolle vor dem Spiegel, ebenfalls in unterschiedlichen Positionen.

📽️ Video | Brustuntersuchung

Einmal bei der Schulung erlernt, bedarf es etwas Übung, dass die Frauen die Selbstuntersuchung routiniert daheim durchführen können. „Die Selbstuntersuchung ersetzt nicht die bildgebenden Untersuchungsmethoden“, betont die Breast Care Nurse. Aber sie sei eine Möglichkeit, zwischen den Routinekontrollen die Früherkennung in die eigenen Hände zu legen.

Terminvereinbarung Montag und Mittwoch in der Zeit von 14.45 bis 15.30 Uhr unter 050 504-362 06