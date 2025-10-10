Die Stadt Kitzbühel ließ ihre Jungbürger hochleben

Rund 55 junge Kitzbühelerinnen und Kitzbüheler kamen auf Einladung der Stadt zur Jungbürgerfeier in das Schlosshotel Kitzbühel. Bürgermeister Klaus Winkler gab dabei einen Rückblick auf die Geschehnisse in der Stadt vor rund 20 Jahren.

Kitzbühel – Durchschnittlich alle zwei Jahre findet in Kitzbühel eine Jungbürgerfeier statt. Von den Jungbürgerinnen und Jungbürgern der Jahrgänge 2005 und 2006 kamen rund 55, großteils in Begleitung einer Freundin oder eines Freundes, zur Feier in das Schlosshotel Kitzbühel, in unmittelbarer Nachtbarschaft zum altehrwürdigen Schloss Kaps. Die Gelöbnisformel sprachen Paula Bodner und Lorenzo Ginanneschi.

Bürgermeister Dr. Klaus Winkler spannte in seiner Ansprache einen Bogen von der aktuellen Zeit auf die Begebenheiten in der Stadt Kitzbühel vor rund 20 Jahren. Die Geschehnisse in den beiden Geburtsjahren der Jungbürger reichten dabei von diversen infrastrukturellen Baumaßnahmen, wie die Errichtung des Sportparks, bis hin zu kleineren und größeren lokalhistorischen Vorkommnissen. Das heuer neu gegründete Standortmarketing der Region Kitzbühel präsentierte dessen Leiter Thomas Brandtner. Er lud zugleich die jungen Kitzbühelerinnen und Kitzbüheler zum Ideeneinbringen und zur aktiven Mitarbeit im Sinne der Stadt Kitzbühel ein.