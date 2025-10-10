Betrunkener schlug in Steinach Autoscheibe ein und baute anschließend Unfall

Der Mann soll kurz nach 22 Uhr vor einem Lokal in Steinach eine Scheibe des Autos eines 22-Jährigen eingeschlagen haben. Anschließend fuhr er mit einem Auto auf der Brennerstraße Richtung Süden und touchierte dabei die Leitschiene, wodurch diese und das Fahrzeug schwer beschädigt wurden, berichtet die Polizei. Der Lenker blieb bei dem Unfall, laut eigenen Angaben, unverletzt und lehnte jede medizinische Hilfe ab. Ein Alkotest ergab laut Polizei eine „hohe Alkoholisierung“, woraufhin dem 23-Jährigen der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen wurde. (TT.com)