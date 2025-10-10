Benefizaktion für Frauenhäuser
Gegen den Strom: Günther Stecher, ein Tiroler Philanthrop und Lithograf
„Über die Grenze“ heißt die heurige Afra-Lithografie von Helmut Margreiter, die hier stolz von Günther Stecher präsentiert wird.
© Thomas Parth
Für die Tiroler Frauenhäuser lässt die Familie Stecher, zusammen mit bekannten KünstlerInnen, alljährlich eine Lithografie entstehen. Heuer geht es farbenfroh mit einem Druck von Helmut Margreiter Richtung 8. Dezember, wenn die Scheckübergabe stattfinden wird.