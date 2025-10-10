- Überblick
Kommentar
Ein Ende des Albtraums ist in Sicht
Kommentarvon Christian Jentsch
US-Präsident Trump dürfte kurz vor der Bekanntgabe des diesjährigen Friedensnobelpreises ein Coup gelungen sein. In den Verhandlungen zu seinem Friedensplan ist ein Durchbruch gelungen. Die Geiseln könnten bald freikommen.
