Kommentar

Ein Ende des Albtraums ist in Sicht

Christian Jentsch

US-Präsident Trump dürfte kurz vor der Bekanntgabe des diesjährigen Friedensnobelpreises ein Coup gelungen sein. In den Verhandlungen zu seinem Friedensplan ist ein Durchbruch gelungen. Die Geiseln könnten bald freikommen.