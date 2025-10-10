Toni polsterte nach Rekordspiel über San Marino: „Eine Auswahl an Pizzabäckern“

Natürlich gratulierte Toni Polster Marko Arnautovic zum Torrekord. Mit seinem Viererpack gegen San Marino hatte der ÖFB-Angreifer die Bestmarke auf 45 Treffer hinaufgeschraubt. „Herzliche Gratulation! Ich wünsche ihm alles Gute und dass noch viele weitere Tore folgen“, sagte der abgelöste Rekord-Knipser.

Ein bisschen relativieren musste „Toni Doppelpack“ das Ganze dann doch. Schließlich habe Arnautovic viel mehr Spiele als er. Und an einen so schlechten Gegner wie San Marino könne er sich auch nicht erinnern: „Das war eine Auswahl an Pizzabäckern.“