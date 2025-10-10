Acht neue Bergwächter in Lienz angelobt

Die Tiroler Bergwacht im Bezirk Lienz hat Verstärkung bekommen: Acht neue Bergwächterinnen und Bergwächter wurden an der BH Lienz kürzlich angelobt.

Lienz – Die neu angelobten Mitglieder sind Rene Walder, Hermann Kassebacher, Jan Walder, Johannes Kreuzer, Armin Kollreider, Kathrin Gardener, Sophie Thaler und Christoph Dietmair. Vor ihrer Angelobung mussten sie eine mindestens einjährige Anwärterschaft mit Schulungseinheiten absolvieren und die Dienstprüfung bei der Bezirkshauptmannschaft bestehen.

„Die Tiroler Bergwacht leistet mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz einen Beitrag zum Schutz unserer alpinen Natur. Ich wünsche den neuen Mitgliedern Erfolg und Freude bei ihrer Tätigkeit", erklärte Naturschutzlandesrat René Zumtobel, der bei der Angelobung anwesend war.

Auch Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher betonte die Bedeutung der Bergwacht: „In unserer Bergwelt ist viel los – um das Gleichgewicht zwischen Freizeit, Erholung und Natur zu halten, sind die Mitglieder der Bergwacht wesentlich.“

80 Mitglieder im Bezirk Lienz aktiv

Im Bezirk Lienz gibt es insgesamt acht Einsatzstellen der Tiroler Bergwacht mit rund 80 Mitgliedern. Die Tiroler Bergwacht ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, deren Mitglieder als Organe der öffentlichen Aufsicht tätig sind.