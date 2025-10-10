Jobabbau und neue Chancen: Wie KI die Arbeitswelt verändern wird

Bei immer mehr Unternehmen kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz, auch in Tirol. Dadurch werden in Zukunft Stellen wegfallen, vor allem in der IT-Branche gab es bereits Kündigungswellen. Bei einem KI-Kongress in Igls tauschten sich Experten Anfang der Woche über Chancen und Herausforderungen von KI aus.