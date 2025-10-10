Kindheit mit berühmtem Vater

Fernweh in Farben: Jakob Kirchmayr visualisiert in seinen Bildern die Sehnsucht

„Wenn der Fluss müde wird“ (Acryl auf Lokta-Papier) besticht durch ein sattes Yves-Klein-Blau und weist ebenso zeichnerische wie abstrakte Elemente auf.
© Galerie Rhomberg/Jakob Kirchmayr
Jakob Kirchmayr wurde 1975 als Sohn des berühmten Tiroler Künstlers Anton Christian gbeoren. Die Galerie Rhomberg widmet dem Junior die bereits vierte Einzelausstellung. Seine Kindheit spielt dabei eine wichtige Rolle.

