Glück auf vier Pfoten: Das sind eure besten Fotos zum Welthundetag

Am 10. Oktober war Welthundetag und somit Zeit, die Helden auf vier Pfoten ins Rampenlicht zu stellen. Ob beim Toben im Park oder beim gemütlichen Nickerchen: Unsere Leserinnen und Leser haben uns Bilder ihrer Vierbeiner geschickt. Die besten Fotos gibt‘s in unserer Galerie. Das Hochladen von Schnappschüssen ist weiterhin möglich!