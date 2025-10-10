Ex-Teamspieler prallte nach Rempler mit Kopf gegen Werbebande und erlitt Genickbruch

Beim chinesischen Zweitligaspiel zwischen Guangxi Pingguo und Chongqing Tonglianglong geriet Samuel Asamoah nach einem Rempler von Gegenspieler Zhang Zhixiong ins Straucheln und konnte seinen Sturz nicht mehr mit den Händen abfangen.

Der togolesische Mittelfeldspieler stürzte daraufhin Kopf voraus in eine LED-Werbebande. Nach minutenlanger Behandlung wurde er abtransportiert. Aus dem Krankenhaus kommt später die schlimme Diagnose: Genickbruch.

Hochgradige Querschnittslähmung droht

„Er läuft Gefahr, eine hochgradige Querschnittslähmung zu erleiden“, teilte sein Verein Guangxi mit. Der 31-Jährige, der sechs Länderspiele für Togo bestritt, wurde bereits operiert. Sein Zustand sei stabil, hieß es aus dem Krankenhaus.

Erst vor wenigen Wochen war in England der 21-jährige Billy Vigar gestorben, nachdem er in einem Ligaspiel gegen eine Betonmauer geprallt war. (TT.com)