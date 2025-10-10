- Überblick
Tier stürzte ins Wasser
Nächtliche Geräusche im Garten: Feuerwehr rettet Hirsch aus Swimmingpool am Achensee
Ein Hirsch verbrachte in der Nacht auf Freitag mehrere Stunden in einem Schwimmbecken, bevor er von der Feuerwehr geborgen wurde.
Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:
Angela Dähling
+4350403 3062
Verena Langegger
+4350403 2162
