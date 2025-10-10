Oxfam-Bericht
Milliardäre in Europa werden immer reicher: Ruf nach EU-Steuer für Superreiche
Die reichsten 3600 Menschen in der EU besitzen so viel Vermögen wie die ärmsten 181 Millionen Menschen.
© iStockphoto
Die Vermögen der vermögendsten Menschen Europas sind im ersten Halbjahr um 405 Milliarden Euro gewachsen. Das rechnet die Entwicklungshilfe-Organisation Oxfam vor. Auch die Anzahl der Milliardäre legte wieder deutlich zu. In Österreich wachsen ihre Vermögen jährlich um mehr als zehn Prozent.