Pflege am Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters

Das Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters ist ein zentraler Bestandteil der medizinischen Versorgung in Tirol.

Das Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters ist durch seine Fachbereiche weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. „Die Professionalität und das Engagement der Pflegeteams spielen dabei in der Zusammenarbeit mit Ärzt:innen, Ergotherapeut:innen, Physiotherapeut:innen und weiteren in der Behandlung wichtigen Berufsgruppe­n eine entscheidende Rolle, die den exzellenten Ruf des Hauses maßgeblich prägen“, erklärt Alex­ander Strobl, Pflegedirektor des LKH Hochzirl-Natters.

Hochzirl – Neurologie und Innere Medizin/Akutgeriatrie

Am Standort Hochzirl sind zwei starke Primariate vertreten, die sich durch ihre Spezialisierung und hohe Fachkompetenz auszeichnen: die Neurologie sowie die Innere Medizin mit Akutgeriatrie.

In der Neurologie liegt der Schwerpunkt auf der neurologischen Rehabilitation, insbesondere nach Schlaganfällen oder schweren neurologischen Erkrankungen. Die Pflegekräfte haben eine wesentliche Rolle in der Begleitung der Patient:innen. Mit viel Geduld, Fachwissen und Einfühlungsvermögen helfen sie den Betroffenen, ihre Fähigkeiten wiederzuerlangen und ein selbstbestimmtes Leben zurückzugewinnen.

Die Innere Medizin und Akutgeriatrie am Standort Hochzirl behandelt ein breites Spektrum an internistischen Erkrankungen, oft in Kombination mit geriatrischen Fragestellungen. Gerade bei älteren Patient:innen ist es wichtig, ihre besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Unsere Pflegekräfte haben sich darauf spezialisiert, älteren Menschen in akuten Phasen ihrer Erkrankung zur Seite zu stehen.

Natters – Pulmologie, Innere Medizin und Anästhesie

Am Standort Natters sind drei Fachgebiete unter einem Dach vereint: die Pulmologie, die Innere Medizin und die Anästhesie.

Die Pulmologie ist auf die Behandlung von Erkrankungen der Atemwege und Lunge spezialisiert. Pflegekräfte in diesem Bereich benötigen besonderes Know-how, um Patient:innen bei der Atemtherapie und der Unterstützung der Sauerstoffversorgung zu helfen. Diese Pflege ist lebenswichtig und verlangt ein hohes Maß an Präzision und Erfahrung.

In der Inneren Medizin am Standort Natters stehen Kardiologie und Onkologie im Fokus. Auch hier steht die akute Versorgung im Vordergrund, oft in enger Zusammenarbeit mit der Anästhesie und intensivmedizinischer Betreuung. Dies zeigt die interdisziplinäre Stärke des Hauses, in der Pflegekräfte eine zentrale Rolle in der Überwachung und Unterstützung in kritischen Phasen der Krankheiten einnehmen.

Alexander Strobl, Pflegedirektor, LKH Hochzirl-Natters. © Tirol Kliniken

Pflege als Herzstück der medizinischen Versorgung

Alle Bereiche eint die hohe Professionalität und das Engagement der Pflegekräfte. Ihre Arbeit ist weit mehr als die Durchführung pflegerischer Maßnahmen. Sie sind Ansprechpartner:innen, Vertrauenspersonen und emotionale Stützen in schwierigen Zeiten.