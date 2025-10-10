Alles Clara unterstützt Familien anonym und kostenlos

Die Alles Clara App hilft bei Fragen, Ängsten und Sorgen.

Rund 80 % der Pflege wird von Familien geleistet – unbezahlt, ungesehen und hoch belastet. Dabei übernehmen sie große Verantwortung für nahestehende Menschen und stoßen regelmäßig an ihre Grenzen. Alles Clara hilft ihnen bei ihren Fragen, Ängsten und Sorgen – anonym, kostenlos und persönlich.

Über die Alles Clara App werden sie mit geschulten Pflegekräften und Psycholog:innen verbunden. Diese bieten emotionale Unterstützung, individuelle Beratung und praktische Lösungen für herausfordernde Situationen. So werden pflegende Angehörige digital begleitet und wenn nötig an passende Angebote im Gesundheits- und Sozialsektor verwiesen. Dies stärkt betroffene Familien, fördert die berufliche Entwicklung von Pflegekräften und baut Brücken zwischen Angeboten und Familien.